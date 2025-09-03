Il Cosenza cerca tra gli svincolati. Caccia a un portiere e un difensore

La chiusura del calciomercato non ha portato a termine i compiti della dirigenza silana. Il direttore sportivo Lupo punta con decisione l’elenco degli svincolati per garantire a Buscè quelle pedine che non sono giunte durante la finestra ordinaria. Le prime due giornate, oltre alla Coppa Italia di serie C, hanno testimoniato le difficoltà del Cosenza in ognuno dei reparti. Sistemato il centrocampo con l’arrivo di Langella, le altre linee del terreno di gioco rimangono in attesa di qualche mossa. I primi minuti hanno esposto alla critica il portiere Thomas Vettorel, per il quale poco meno di due mesi fa si era mosso il Mantova. I rossoblù valutano adesso l’innesto di un altro numero uno che possa tenere alta la concentrazione dell’ex Cittadella. Per questo motivo i fari sono concentrati su Michele Avella, rimasto svincolato in seguito alla mancata iscrizione del Brescia.

La formazione bruzia sta poi monitorando la situazione del difensore Alessandro Tozzuolo, al Gubbio nelle ultime due stagioni.

Il Cosenza avrebbe però bisogno anche di un attaccante e per questa ragione sono tornate d’attualità le suggestioni Diego Falcinelli e Stefano Pettinari, reduci rispettivamente dalle parentesi con Spezia e Reggiana. La presenza di Mazzocchi da sola, lì davanti, non sembra essere sufficiente.

