Il Cosenza punta a interrompere il lungo digiuno esterno

Il lungo digiuno esterno del Cosenza fa tappa a Crotone. I rossoblù non hanno mai vinto in trasferta nel 2025. Oltre nove mesi in cui sono maturati tre miseri punti in dieci partite (undici considerando anche la sconfitta di Coppa Italia di serie C contro il Monopoli). Un fardello pesante soprattutto nella testa di chi era presente in riva al Crati già nella passata stagione.

L’ultimo acuto lontano dal “Marulla”, a Brescia, è distante dieci mesi (9 novembre 2024). In totale l’astinenza dura pertanto da quattordici gare di campionato, quasi un intero girone. Nel primo tempo del match di domenica scorsa con la Salernitana i rossoblù hanno fatto intravedere più luci che ombre ma senza riuscire a chiudere davanti i primi quarantacinque minuti di gioco. Nella seconda parte, poi, hanno incassato anche la rete del sorpasso dei campani. In generale, il Cosenza non vince da oltre quattro mesi.

L’ultima volta lo ha fatto contro il Bari il primo maggio. Ha bisogno dei tre punti per dimenticare le difficoltà vissute fino a pochi mesi fa nel torneo cadetto per non correre il rischio di vivere un altro torneo anonimo in una dimensione minore. Fuori casa potrà contare sul supporto dei tifosi che, dopo aver saltato l’appuntamento del “Marulla”, saranno regolarmente sui gradoni dello “Scida”.

