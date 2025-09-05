La “bandiera” rossoblù Gigi De Rosa entra nello staff della scuola calcio Cosenza

Gigi De Rosa torna a vestire i colori rossoblù, questa volta come punto di riferimento per il settore giovanile. L’ex bandiera del Cosenza Calcio entra infatti a far parte del progetto Scuola Calcio Cosenza, portando con sé esperienza, passione e un legame indissolubile con la storia del club.

Una carriera legata ai rossoblù

Inserito nella Hall of Fame del Cosenza Calcio, De Rosa è il secondo giocatore per numero di presenze con la maglia rossoblù in tutte le competizioni. La sua carriera, costellata da successi e da un forte senso di appartenenza, lo ha reso una figura di riferimento per diverse generazioni di tifosi.

Una guida per i piccoli lupi

Oggi De Rosa, allenatore UEFA Pro e tra i tecnici più titolati della Calabria, già presidente dell’AIAC, sarà al servizio dei più giovani. Una vera e propria “bussola” per i piccoli lupi della Scuola Calcio, che potranno crescere con l’esempio di chi ha incarnato al meglio i valori e l’amore per i colori rossoblù.