Langella prende in mano il Cosenza: «Si può recitare un ruolo importante»

Comincia dallo “Scida” l’avventura di Christian Langella con la maglia del Cosenza. Il centrocampista sostituirà Luca Garritano. A lui, nel derby, Buscè affiderà le chiavi della mediana. I due si conoscono bene dopo aver condiviso il percorso nel Rimini, club con cui hanno conquistato la Coppa Italia di serie C.

Sulla scelta del giocatore ha influito tantissimo la presenza del tecnico: «Non è stato un mese facile perché il Rimini ha continuamente cambiato le carte in tavola. Da parte mia però non c’è stato nessun dubbio fin dal primo momento. Ho dato la mia disponibilità al trasferimento. Il Cosenza e anche l’allenatore hanno deciso di aspettarmi fino all’ultimo giorno di calciomercato e riconosco che per loro sia stato anche un grosso rischio. Avevo comunque anche io voglia di tornare a lavorare con Buscè, di lui mi ha colpito fin da subito il lato umano. Conosce il calcio molto bene ma penso che ciò che faccia la differenza è la sua disponibilità . Per un giocatore, lavorare con un tecnico come lui è il massimo perché ti dà il cuore».

