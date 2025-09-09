Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Cosenza, dai 4 in difesa buone indicazioni: ora il crash test Catania

Cosenza, dai 4 in difesa buone indicazioni: ora il crash test Catania

Buscè ha ricevuto segnali incoraggianti anche da Langella, ma ha bisogno del vero Ricciardi e di punte più pericolose

Il secondo punto della stagione ha offerto qualche buona indicazione a Buscè. Con il passaggio alla difesa a quattro, il Cosenza sembra aver trovato maggiori sicurezze difensive. La formazione silana nelle prime due gare del campionato aveva sofferto lo spazio tra terzo e quinto. I rossoblù adesso andranno a caccia di conferme nel match interno di domenica contro il Catania di Mimmo Toscano.
Contro gli etnei, la compagine bruzia cercherà pure la prima vittoria di questa stagione. Non sarà semplice però al cospetto dell’avversario che fin qui ha fatto emergere le migliori sensazioni, unico insieme all’Arezzo ancora a punteggio pieno nei tre gironi e in possesso di un attacco che ha segnato a raffica. Il rischio per il gruppo rossoblù è quello di terminare ancora più in basso in graduatoria.
