Cosenza “nelle mani” di un rilanciato Vettorel

Con il pareggio a reti inviolate di Crotone, Thomas Vettorel ha blindato la sua porta dalle critiche. Il portiere veneto era finito sotto accusa in particolare per le due marcature incassate contro la Salernitana. Il numero uno non si è lasciato però sopraffare dai giudizi e allo “Scida” ha risposto con due interventi salva-risultato, uno per tempo, che hanno consentito al Cosenza di rompere immediatamente la striscia negativa aperta contro i campani. Il portiere, che quest’anno ha guadagnato la titolarità in seguito all’addio di Alessandro Micai (il portiere mantovano, passato al Cluj, nella giornata di domenica ha postato una foto su Instagram con la tv di casa sintonizzata sul derby), in particolare ha chiuso la strada a un diagonale di Perlingieri nella ripresa. Un intervento in cui ha unito riflessi, tempestività e istinto.

Una parata che dà sicurezza alla retroguardia in vista delle prossime partite. Il curriculum realizzativo degli attaccanti a disposizione di Antonio Buscè non è esaltante e questo, a maggior ragione, aumenta l’importanza di sfoggiare un sistema difensivo ordinato e di garanzia.

Vettorel, che all’alba del calciomercato è stato cercato con insistenza dal Mantova, è rimasto a Cosenza per vivere una stagione da protagonista dopo un’annata di serie B trascorsa quasi interamente in panchina. A breve si dovrebbe anche cominciare a discutere il suo rinnovo.

