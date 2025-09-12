Cosenza, ecco il nuovo direttore generale: è l'ex presidente del Crotone Gualtieri

Il Cosenza Calcio ha nominato Salvatore Gualtieri nuovo direttore generale. Manager di lungo corso nel calcio italiano, porta in dote una rete di relazioni e competenze maturate in società e istituzioni del movimento.

Il profilo

Ex presidente del Crotone, già consigliere e vicepresidente della Lega Serie B, Gualtieri ha lavorato per sette anni nel Frosinone Calcio occupandosi di marketing, comunicazione, rapporti istituzionali e gestione dello stadio. Nel corso della carriera ha ricevuto riconoscimenti per l’attività dirigenziale.

La sfida a Cosenza

Da oggi metterà a disposizione del Cosenza la propria esperienza per valorizzare club e territorio, rafforzando l’organizzazione e le relazioni istituzionali e contribuendo allo sviluppo delle aree commerciali e infrastrutturali del club.