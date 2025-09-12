Cosenza, l’emozione di Mazzocchi: "La fascia di capitano una sorpresa"

Allo “Scida” Simone Mazzocchi si è presentato in campo con la fascia da capitano. Una prima volta assoluta per lui, che questo ruolo non lo aveva mai ricoperto in precedenza. «L’ho saputo soltanto un paio di minuti prima quando ho dovuto partecipare al briefing con il quarto uomo. Si è trattato di un caso eccezionale ma per me è stata sicuramente una bella emozione, giunta al mio terzo anno di Cosenza. Non ho mai dato molta importanza alla fascia. Ritengo che si debbe essere un simbolo ogni giorno sia attraverso i comportamenti nello spogliatoio sia mediante il supporto ai compagni».

Contro il Crotone è mancata ancora la vittoria ma per l’attaccante ci sono dettagli dai quali ripartire: «Abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo continuare a migliore i nostri difetti. Ci stiamo preparando con grande attenzione e credo che alla fine i risultati arriveranno perché nella vita il lavoro paga sempre. Il campionato di serie C è molto particolare. Per noi è importante giungere in uno buono stato di forma ad aprile, quando comincia un torneo a sé. Raccogliere la migliore posizione può risultare determinante in chiave playoff. A Crotone, intanto, abbiamo giocato con il sostegno dei nostri tifosi. Per noi è vitale, abbiamo bisogno di loro. Avvertiamo il loro sostegno ma in trasferta è differente perché ce li abbiamo vicini. Spero che la situazione possa ricomporsi perché per noi rappresenterebbe un vantaggio».

