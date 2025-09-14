Il Cosenza riporta il Catania coi piedi per terra (4-1). Netta vittoria davanti a pochi intimi

Cosenza-Catania 4-1

Marcatori: 38’ pt Ricciardi, 6’ st Florenzi, 24’ st Lunetta, 32’ st Kouan, 49’ st Langella.

Cosenza (3-4-2-1): Vettorel 6; Cimino 6.5 (23’ st Cannavò 6), Dametto 6.5, Caporale 6, D’Orazio 7; Kouan 7, Langella 7, Contiliano 6.5 (35’ st Begheldo 6); Ricciardi 7 (35’ st Arioli 6), Florenzi 7.5; Mazzocchi 7. All.: Buscè.

Catania (3-4-2-1): Dini 5; Ierardi 5, Di Gennaro 5 (1’ st Martic 5.5), Pieraccini 6; Casasola 6 (40’ st Raimo sv), Jimenez 5.5 (22’ st Lunetta 7), Corbari 5.5, Donnarumma 5.5; D’Ausilio 5 (1’ st Stoppa 6.5), Cicerelli 5 (22’ st Di Tacchio 6.5); Forte 6. All.: Toscano.

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore 6.

Note: Ammoniti: Casasola, Di Gennaro, Dametto, Toscano, D’Orazio, Cimino, Cicerelli, Jimenez. Angoli: 5-5. Recupero: 3’ pt, 7’ st.

Poker del Cosenza sulle ambizioni del Catania. I rossoblù sorprendono gli etnei e conquistano tre punti di prestigio in un “Marulla” aperto ancora solo a pochi intimi. I silani sbloccano il match con Ricciardi prima dell’intervallo. Raddoppiano dopo l’intervallo con Florenzi. Il Catania rientra in partita al 24’ con Lunetta ma la paura dura poco per i rossoblù perché Kouan segna il tris nel remake del coast to coast di nove mesi fa con il Catanzaro. Questa volta cambiano la porta e il risultato. Nel recupero, Langella rende apoteosico il pomeriggio silano.