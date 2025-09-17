Il Cosenza ritrova la tenuta difensiva

Quattro reti incassate nelle prime due partite di campionato e soltanto una nelle successive due. Il Cosenza sta trovando la quadratura del cerchio. Con gli ultimi innesti, i rossoblù hanno compiuto un salto di qualità, sebbene in attacco permanga la sensazione che manchi all’appello un attaccante veterano in grado di porsi come alternativa a Simone Mazzocchi.

I numeri arretrati, comunque, sono migliorati con l’ingresso nell’undici di Paolo Dametto e il cambio di sistema di gioco. Il centrale di Arborea ha dato solidità alla difesa. Sia nel match contro il Crotone sia domenica scorsa contro il Catania si è imposto come uno dei migliori elementi bruzi. Il giocatore è diventato immediatamente un leader nella scacchiera di Buscè.