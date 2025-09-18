Il Cosenza si gode la carta Contiliano

Nicolò Contiliano si candida ad apportare la vitamina C al Cosenza. C come l’iniziale del suo cognome e il reparto in cui agisce l’ex Spal, energia verde che torna utile alle casse della società per via delle norme sul minutaggio under. Il centrocampista si è integrato rapidamente, come lui stesso riconosce: «Ho sempre avuto tempi rapidi d’integrazione. Qui non è stato diverso. Buscè e Lupo mi hanno allertato già ad inizio agosto e quindi ho avuto il tempo di farmi trovare pronto. Ho sentito la loro fiducia e per questa ragione ho detto al mio procuratore di non attendere altre squadre ma chiudere con il Cosenza. La mia condizione è migliorata anche con le prime partite. Con il Catania credo che si sia visto un Contiliano al 90%, le decisioni fatte sia con la palla sia senza sono state migliori rispetto ai precedenti incontri».

Il calciatore siciliano è consapevoli delle difficoltà del girone C. La vittoria con gli etnei ha dato entusiasmo al gruppo: «Con Buscè ogni partita è preparata nei minimi dettagli e credo che questo si sia visto. Contro un avversario così forte è stato semplice approcciare nel verso corretto alla sfida. Dovremo essere bravi pure nelle prossime occasioni, così facendo possiamo levarci delle buone soddisfazioni».

