Il Cosenza si prepara all’operazione Casertana

Domani il Cosenza si cimenterà nella prova del “Pinto”, intanto ha deciso di riaprire le curve. La “Bergamini” e la “Catena”, rimaste chiuse nelle prime due di campionato, torneranno a disposizione dei tifosi a partire dalla sfida di mercoledì pomeriggio con il Giugliano.

Contro la Casertana i rossoblù cercano conferme all’ottima prestazione disputata contro il Catania. Qui, sì, potranno contare sul supporto incondizionato della propria scelta, che riempirà il settore ospiti (con i supporter della Casertana esiste un gemellaggio consolidato da decenni). Rivale che non ha conosciuto mezze misure: due vittorie e due sconfitte. I casertani di Coppitelli chiedono aiuto ai tifosi per dimenticare il passo falso per 2-0 col Trapani. Il Cosenza torna a Caserta dopo l’1-0 rimediato a febbraio 2018, pochi mesi prima della promozione in serie B. In quella circostanza, i rossoblù sono stati puniti da un gol di Alfageme. I padroni di casa sono in vantaggio negli scontri diretti: si sono imposti in 11 circostanze. I Lupi non portano a casa la vittoria da nove anni e mezzo, da quando a febbraio 2016 il match è stato deciso da una rete di Andrea Arrigoni.

