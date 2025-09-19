Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Cosenza si prepara all’operazione Casertana

Domani la truppa silana è impegnata nella sfida del “Pinto” con l’intento di trovare conferme dopo il successo sul Catania

Domani il Cosenza si cimenterà nella prova del “Pinto”, intanto ha deciso di riaprire le curve. La “Bergamini” e la “Catena”, rimaste chiuse nelle prime due di campionato, torneranno a disposizione dei tifosi a partire dalla sfida di mercoledì pomeriggio con il Giugliano.
Contro la Casertana i rossoblù cercano conferme all’ottima prestazione disputata contro il Catania. Qui, sì, potranno contare sul supporto incondizionato della propria scelta, che riempirà il settore ospiti (con i supporter della Casertana esiste un gemellaggio consolidato da decenni). Rivale che non ha conosciuto mezze misure: due vittorie e due sconfitte. I casertani di Coppitelli chiedono aiuto ai tifosi per dimenticare il passo falso per 2-0 col Trapani. Il Cosenza torna a Caserta dopo l’1-0 rimediato a febbraio 2018, pochi mesi prima della promozione in serie B. In quella circostanza, i rossoblù sono stati puniti da un gol di Alfageme. I padroni di casa sono in vantaggio negli scontri diretti: si sono imposti in 11 circostanze. I Lupi non portano a casa la vittoria da nove anni e mezzo, da quando a febbraio 2016 il match è stato deciso da una rete di Andrea Arrigoni.
