C'è la Casertana, Buscè vuole un Cosenza umile: “Così troveremo continuità” LE PROBABILI FORMAZIONI

L’entusiasmo della vittoria con il Catania come base da cui ripartire nella trasferta di questo pomeriggio a Caserta. Buscè ha chiesto al suo Cosenza di trovare «equilibrio» dopo le prime giornate piene di curve. Il tecnico campano ha fatto un esempio concreto al suo gruppo, per esortarlo a giocare sempre come sei giorni fa al “Marulla”: «Ho detto loro che dobbiamo fare come le api durante il processo che porta all’ottenimento del miele nell’alveare. Dobbiamo restare umili, collaborare, la nostra forza è nel lavoro. Non possiamo permetterci un’ape regina, nel nostro spogliatoio non ci sono prime donne. Solo mantenendo un approccio umile possiamo ottenere qualcosa di importante».



Questo perché il successo con il Catania non deve cancellare il resto: «L’errore più grande sarebbe non mantenere i piedi per terra. La vittoria di domenica scorsa non può cancellare tante problematiche. La Casertana è un avversario ostico, non ci aspetta una gara semplice. Dovremo farci trovare pronti come abbiamo fatto nel match precedente». L’allenatore, in conferenza stampa, ha elogiato il lavoro svolto da Simone Mazzocchi: «Sta dando un grosso contributo spalle alla porta. Ci sta mettendo tanto impegno per svolgere compiti che non sono nelle sue caratteristiche. Per noi è un calciatore molto importante. La disponibilità data è straordinaria».

