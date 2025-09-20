Il Cosenza recupera con la Casertana e finisce 1-1. Ma poteva andare peggio...

CASERTANA COSENZA 1-1

MARCATORI: 35’ pt Kallon (Ca), 16’ st Garritano (Co).

CASERTANA (4-3-3): De Lucia 6.5; Oukhadda 6 (30’ st Kontek 6), Rocchi 6, Bacchetti 6 (39’ st Falasca 5.5), Liotti 6; Toscano 6.5, Pezzella 6 (24’ st Leone 6), Proia 6 (39’ st Di Tommaso 6); Kallon 6.5, Vano 5.5, Bentivegna 6.5 (30’ st Llano 6). A disp.: Merolla, Vilardi, Heinz, Galletta, Arzillo, Capasso, Casarotto. All.: Coppitelli 6.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel 5.5; Cimino 6.5, Dametto 6.5, Caporale 6, D’Orazio 6; Langella 6.5, Garritano 7, Kouan 6.5; Florenzi 6.5 (39’ st Cannavò 6), Ricciardi 6; Mazzocchi 5.5. A disp.: Pompei, Barone, Dalle Mura, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Novello. All.: Buscè 6.5.

ARBITRO: Ursini di Pescara 5.5.

NOTE: 4.500 spettatori (774 ospiti). Ammoniti: Bacchetti (Ca), Garritano (Co), Llano (Ca), Vano (Ca), Di Tommaso (Ca). Angoli 3-0 per il Cosenza. Recupero: pt 4’, st 9’.

Il pareggio sta stretto al Cosenza, che al 98’ ha rischiato addirittura di perderla sul sinistro al volo sottomisura di Falasca, che non ha inquadrato la porta. L’1-1 premia almeno gli sforzi dei rossoblù di Buscé nel recuperare la partita, dopo averla quasi gettata alle ortiche nel primo tempo nonostante un ottimo approccio.