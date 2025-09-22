Cosenza, è mancato solo il gol partita. La squadra è spuntata e senza rincalzi

Un punto per dare continuità al successo con il Catania e la sensazione di aver sperperato gli altri due, seppur meritandoli. Perché il Cosenza, a Caserta, avrebbe meritato qualcosa in più. Specie in virtù di un secondo tempo trascorso completamente in attacco. I rossoblù hanno prodotto tanto gioco lasciando emergere anche alcuni limiti.

Il vantaggio della Casertana, scaturito da un pallone a metà che Vettorel non ha saputo leggere (il portiere veneto è stato tradito dal mancato intervento in area di rigore di Bentivegna), ha complicato il piano di gioco della formazione di Buscè. Il Cosenza, al di là dell’insieme, può contare su singoli importanti per la categoria. È stato uno di questi, Garritano, a riequilibrare un match che diversamente sarebbe potuto risultare complicato da riprendere. Il centrocampista cosentino ha siglato una rete complicata facendola apparire semplice. Il modo in cui ha controllato e accarezzato il pallone, sull’invito di D’Orazio, è stato sublime, il tocco finale – al contrario – molto astuto.

A quel punto i rossoblù hanno dato la sensazione di poter ribaltare il punteggio perché continuavano a premere contro una Casertana orientata alla difensiva.

Ma i silani si sono ritrovati nel tratto decisivo della sfida senza elementi con cui scalfire il baricentro basso della Casertana.

Al di là delle defezioni, è emersa in modo cristallino la mancanza di un altro attaccante. Il solo cambio operato da Buscè ha palesato i limiti numerici di un gruppo ispessito da molti elementi senza esperienza, in attacco soprattutto. Così, a Caserta, dalla panchina ha fatto il suo ingresso in campo soltanto Cannavò, in un’epoca in cui è stato dato il via libera ai cinque cambi. L’ex Vis Pesaro, pur non essendo una punta centrale, ha sfiorato il gol con un avvitamento stilisticamente apprezzabile ma senza fortuna. Contro un avversario rintanato a protezione del pareggio, sarebbe servito aumentare il volume in area ma il Cosenza odierno è spuntato. E questo costa punti, ovviamente. L’arrivo di un altro attaccante è indispensabile.

