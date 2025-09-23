Il Cosenza mette nel mirino il match col Giugliano

Il match con il Giugliano per riprendere confidenza con la vittoria. Il pareggio con la Casertana ha lasciato sensazioni positive malgrado l’1-1 apparso stretto per quanto si è visto sul rettangolo di gioco.

Al “Marulla”, domani pomeriggio, non si prospetta un pubblico delle grandi occasioni, nonostante la riapertura delle curve decisa dalla società, ma il Cosenza deve trovare ugualmente i tre punti per scalare la classifica.

Per Buscè non sono molte le opzioni con cui ruotare l’undici senza perdere efficacia. Il tecnico rossoblù, che dovrà rinunciare a Contiliano pure contro i napoletani, ha due uomini con cui rinfrescare leggermente la formazione vista all’opera al “Pinto”. L’allenatore deve decidere se concedere una nuova chance dal primo minuto a Christian Dalle Mura e Kevin Cannavò. Entrambi hanno partecipato dal primo minuto alle prime due sfide di campionato ma poi hanno lasciato il terreno di gioco. L’attaccante, ad ogni modo, ha raccolto minutaggio pure contro Catania e Casertana.

