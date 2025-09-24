Il Cosenza di Buscè sta ingranando, poker contro il Giugliano e sesto posto agganciato

COSENZA-GIUGLIANO 4-1

Marcatori: 9’ st Cannavò, 11’ st Mazzocchi, 29’ st rig. Garritano, 33’ st Ricciardi, 41’ st Njambè.

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel 6; Cimino 6, Dametto 6.5, Caporale 6.5, D’Orazio 7 (37’ st Barone sv); Kouan 6.5, Langella 6, Garritano 7.5 (32’ st Ragone sv); Cannavò 7.5 (19’ st Ricciardi 6), Florenzi 7 (32’ st Achour 6); Mazzocchi 7 (32’ st Novello sv). All.: Buscè.

Giugliano (4-4-2): Russo 6; D’Avino 5.5, Del Fabro 5.5, Caldore 5, Vaglica 5 (34’ st Milan sv); Borello 5 (14’ st Esposito 5.5), Zammarini 5.5 (14’ st Peluso 5.5), Prezioso 6 (14’ st De Rosa 5.5), D’Agostino 5; Isaac 5.5, Nepi 5 (15’ st Njambè 6.5). All.: Cudini.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Note: spettatori 1.097. Ammoniti: Zammarini. Angoli: 3-3. Recupero: 1’, 4’.

Se all'esterno la società è sempre più in rotta con la tifoseria (anche stasera al "Marulla" poco più di mille i presenti), in campo il Cosenza di Buscè ha ingranato la quarta. Ed è il caso di dirlo dopo il successo netto e convincente contro il Giugliano, che vale il sesto posto in classifica momentaneo.