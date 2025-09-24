Il Cosenza di Buscè sta ingranando, poker contro il Giugliano e sesto posto agganciato

COSENZA-GIUGLIANO 4-1
Marcatori: 9’ st Cannavò, 11’ st Mazzocchi, 29’ st rig. Garritano, 33’ st Ricciardi, 41’ st Njambè.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel 6; Cimino 6, Dametto 6.5, Caporale 6.5, D’Orazio 7 (37’ st Barone sv); Kouan 6.5, Langella 6, Garritano 7.5 (32’ st Ragone sv); Cannavò 7.5 (19’ st Ricciardi 6), Florenzi 7 (32’ st Achour 6); Mazzocchi 7 (32’ st Novello sv). All.: Buscè.
Giugliano (4-4-2): Russo 6; D’Avino 5.5, Del Fabro 5.5, Caldore 5, Vaglica 5 (34’ st Milan sv); Borello 5 (14’ st Esposito 5.5), Zammarini 5.5 (14’ st Peluso 5.5), Prezioso 6 (14’ st De Rosa 5.5), D’Agostino 5; Isaac 5.5, Nepi 5 (15’ st Njambè 6.5). All.: Cudini.
Arbitro: Di Reda di Molfetta.
Note: spettatori 1.097. Ammoniti: Zammarini. Angoli: 3-3. Recupero: 1’, 4’.
Se all'esterno la società è sempre più in rotta con la tifoseria (anche stasera al "Marulla" poco più di mille i presenti), in campo il Cosenza di Buscè ha ingranato la quarta. Ed è il caso di dirlo dopo il successo netto e convincente contro il Giugliano, che vale il sesto posto in classifica momentaneo.
I rossoblù replicano il risultato rifilato al Catania e danno continuità al buon momento (in campo). Una sola novità iniziale: Cannavò dal 1’ al posto di Ricciardi. Prima frazione bloccata ma con due chance: Mazzocchi al 21’ impegna Russo, Florenzi al 32’ calcia debole.
Nella ripresa la gara si apre: al 53’ Cannavò firma l’1-0 di testa su cross di D’Orazio; tre minuti dopo il 2-0 di Mazzocchi sulla ribattuta dopo una traversa di Cannavò. Il Giugliano prova a rientrare con Njambè, ma al 72’ il 3-0 arriva dal dischetto: mano di Del Fabro, trasformazione perfetta di Garritano (seconda rete di fila). Al 78’ Ricciardi, appena entrato, chiude il contropiede del 4-0 con un diagonale secco.
Nel finale la perla di Njambè all’incrocio fissa il 4-1. Segnali di crescita per la squadra di Buscè, che sale a 9 punti e ritrova fiducia e concretezza.
