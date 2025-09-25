Cosenza, si separano le strade con il direttore sportivo Fabio Lupo

Cambio ai vertici dell’area sportiva del Cosenza Calcio. La società rossoblù ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Fabio Lupo per la risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato.

Arrivato nella scorsa stagione, Lupo ha guidato il club nelle operazioni di mercato e nella costruzione della rosa, accompagnando i "lupi" in un periodo di transizione importante.

Nel comunicato ufficiale, la società ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto e gli ha rivolto i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Resta ora da capire chi sarà chiamato a raccoglierne l’eredità in una fase cruciale per il futuro del Cosenza (ieri la squadra ha ottenuto una vittoria convincente contro il Giugliano).