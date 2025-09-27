Il Cosenza ha ingranato ma ora si punta a sfatare il tabù delle trasferte

Siracusa è la settimana fermata del campionato. In Sicilia, il Cosenza vuole spezzare il tabù trasferta. In questa stagione i silani non hanno ancora mai vinto fuori. I Lupi hanno collezionato una sconfitta (a Monopoli, in Coppa Italia) e tre pareggi (Monopoli, Crotone e Casertana). La squadra di Buscè ci riprova al “De Simone”. Gli aretusei hanno appena lasciato l’ultimo posto in classifica alla Cavese, in virtù del successo casalingo di mercoledì contro il Potenza (2-1). Il calendario propone un doppio impegno esterno per D’Orazio e soci. Dopo i siciliani, infatti, sarà la volta del Cerignola. Due gare attraverso le quali si comprenderà lo stato di crescita del gruppo. Dopo l’atterraggio non morbidissimo, il Cosenza ha ingranato.

