Cosenza a Siracusa per il bis. Buscè: «Giocare con umiltà» LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerca conferme il Cosenza al “De Simone”. I rossoblù sbarcano in Sicilia con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva, qualcosa che non accade da un anno e mezzo. L’ultima volta che si è verificato è stato tra il 19 aprile e l’1 maggio 2024. In quel caso sono stati tre i “colpi” consecutivi. Per Buscè l’opportunità di scalare la classifica. In conferenza, però, l’allenatore napoletano ha chiesto ai suoi di restare umili. Ha ripetuto tre volte la parola «umiltà». Teme che i suoi possano sottovalutare l’impegno odierno, per il quale non sono previsti grossi stravolgimenti. Benché si tratti del terzo impegno nel giro di otto giorni ha detto che «non è il momento di cambiare». «Queste partite in serie sono tornate utili ai calciatori che erano un po’ più indietro perché ha avuto modo di prendere ritmo e continuità», ha continuato. Ha poi preannunciato le assenze di Ferrara e Contiliano. Uno-due cambi. Impensabile vedere un turnover fitto dopo il 4-1 al Giugliano.
Le probabili formazioni
Siracusa: Farroni, Puzone, Sapola, Pacciardi, Zanini, Gudelevicius, Candiano, Guadagni, Limonelli, Valente, Contini. All.: Turati
Cosenza: Vettorel, Cimino, Dametto, Caporale, D'Orazio, Kouan, Langella, Garritano, Ricciardi, Cannavò, Mazzocchi. All.: Buscè
