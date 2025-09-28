Cosenza a Siracusa per il bis. Buscè: «Giocare con umiltà» LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerca conferme il Cosenza al “De Simone”. I rossoblù sbarcano in Sicilia con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva, qualcosa che non accade da un anno e mezzo. L’ultima volta che si è verificato è stato tra il 19 aprile e l’1 maggio 2024. In quel caso sono stati tre i “colpi” consecutivi. Per Buscè l’opportunità di scalare la classifica. In conferenza, però, l’allenatore napoletano ha chiesto ai suoi di restare umili. Ha ripetuto tre volte la parola «umiltà». Teme che i suoi possano sottovalutare l’impegno odierno, per il quale non sono previsti grossi stravolgimenti. Benché si tratti del terzo impegno nel giro di otto giorni ha detto che «non è il momento di cambiare». «Queste partite in serie sono tornate utili ai calciatori che erano un po’ più indietro perché ha avuto modo di prendere ritmo e continuità», ha continuato. Ha poi preannunciato le assenze di Ferrara e Contiliano. Uno-due cambi. Impensabile vedere un turnover fitto dopo il 4-1 al Giugliano.