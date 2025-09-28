Il Cosenza vola con Mazzocchi a Siracusa (0-1): secondo successo di fila e zona alta nel mirino

Siracusa - Cosenza 0-1
Marcatori: 20’ pt Mazzocchi.
Siracusa (4-2-3-1): Farroni 6; Puzone 6.5, Sapola 6.5, Pacciardi 6, Iob 6; Gudelevicius 6 (17’ Capanni 6), Candiano 6; Guadagni 5.5 (17’ st Parigini 6), Limonelli 6.5, Valente 6; Contini 5.5 (30’ st Di Paolo sv). All.: Turati.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel 7; Ricciardi 6.5, Dametto 6, Caporale 7, D’Orazio 6 (1’ st Cimino 6); Kouan 6.5, Langella 6, Garritano 6.5; Cannavò 6.5 (25’ st Ferrara 6), Florenzi 6 (13’ st Arioli 6); Mazzocchi 7 (26’ st Achour 6). All.: Buscè.
Arbitro: Castellone di Napoli 6.5.
Note: spettatori 3360. Espulsi: 52’ st Spinelli (vice allenatore Siracusa). Ammoniti: Pacciardi, D’Orazio, Ricciardi, Puzone. Angoli: 3-0. Recupero: 2’, 6’.
Il gol di Mazzocchi nel primo tempo consente al Cosenza di azzannare la seconda vittoria consecutiva e affacciarsi ai piani alti della graduatoria. L’attaccante milanese, prima di sfogare la sua commozione per il lutto che lo ha colpito nelle scorse ore (ieri è morta la nonna), ha dribblato quasi sul posto Puzone e ha concluso in porta con violenza al 20’ del primo tempo.
Il Siracusa, che prima e dopo il gol non ha mai dato la sensazione di volersi arrendere, si è fermato davanti a Vettorel, provvidenziale su Contini nella ripresa.
Il Cosenza ha terminato un po’ in apnea ma ha saputo gestire fino al termine il risicato vantaggio. Domenica prossima, trasferta in casa dell’Audace Cerignola.
