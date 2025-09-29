Cosenza, Guarascio ai tifosi: "Se ho esagerato chiedo scusa. "Uccello" lo trattavo da vero tifoso". Sulla penalizzazione "un leggero affondamento" VIDEO

"Per quanto mi riguarda tutte le criticità che diceva il capo ultrà della curva Nord Garritano, se mi permettete sono un qualcosa che nasce anche da incomprensioni. Specialmente sull'ultima frase di "Uccello" (Salvatore Iaccino, anima e cuore del tifo ultras rossoblù) era uno di quelli con cui spesso ci parlavamo. Lo trattavo come un vero tifoso, ma come una persona principalmente. Ci sono state delle battute, ma quelle sono delle situazioni che se mi permettete le ho detto a vostra discolpa. Se ho esagerato in tutto questo caso vi chiedo anche scusa".

Così il presidente Eugenio Guarascio all'assemblea pubblica sul futuro del Cosenza calcio rispondendo ad un intervento di un tifoso.

Questione penalizzazione

"La nave è vero ha avuto un leggero, molto leggero affondamento. Abbiamo pagato gli F24 con un leggero ritardo, però questa questione qui è che le risorse c'erano. Abbiamo pagato il saldo, ma per la normativa del diritto sportivo si è verificato che anche per un minuto di ritardo ti danno la penalizzazione. Ho detto prima sul pignoramento che c'è un'azione giudiziaria su questo punto".