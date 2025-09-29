Cosenza, Guarascio afferma il contrario ma non venderà mai. Retorica e vittimismo contro passione ed esasperazione

FOTO ARENA

Non lo ha detto pubblicamente - anzi, ha ribadito l'esatto contrario - ma l'attuale patron/presidente onorario del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio, non ha nessuna intenzione di vendere la Società. Lieti di essere smentiti domattina, ma la sensazione respirata nella bolgia del cinema San Nicola, location che ha ospitato l'assemblea pubblica fortemente voluta dalla tifoseria rossoblù, è esattamente questa: Guarascio ciurla nel manico, si arrampica sugli specchi, richiama a un passato fatto di grandi sacrifici («Ma voi lo sapete quanto costa mantenere una squadra di calcio?»; «In questi anni ho rimesso soldi», ecc. ecc.), ribadisce a più ripresa di averci «messo la faccia» ma non risponde, in pratica, a nessuna domanda presentata dagli interlocutori di giornata: supporter rossoblù, giornalisti, ma soprattutto i due potenziali acquirenti: l'imprenditore Alfredo Citrigno e l'avvocato Pietro Gigliotti (il primo aspirante compratore diretto, il secondo intermediario di una cordata umbra). Ecco, spesso al patron/presidente onorario del Cosenza calcio è stato contestato il fatto di capirci poco di calcio, nonostante quasi tre lustri in sella al club rossoblù; ma di sicuro, il patron/presidente onorario, qualcosa l'ha appresa per osmosi dai grandi numeri 10: il dribbling. Peccato che ormai da anni, nessuno abbocchi più alle sue finte. E, come detto, anche quando afferma di voler cedere la Società risulta poco credibile.

Il balletto delle cifre Eppure, nonostante il reale immobilismo di Guarascio, qualche numero è stato estorto con grande determinazione. Sono i dati relativi alla proposta d'acquisto presentata esattamente un anno fa da Citrigno (5 milioni di euro come prima tranche, più altri 5 entro 18 mesi a patto che la squadra non retrocedesse) e anche a quella della cordata umbra (1,5 più i debiti). Resa nota, con uno sforzo clamoroso, anche la controproposta di Guarascio all'intermediario Gigliotti (5 milioni più i debiti). Ma alla fine, ciò che realmente conta, è ciò che... non è emerso, ovvero la reale intenzione del patron/presidente onorario: fare il prezzo, non tenendo conto che il club, soprattutto negli ultimi mesi, è stato attraversato da cicloni come penalizzazioni, pignoramenti, un'amara retrocessione, addii di preziosi collaboratori. ecc. ecc. Come se non bastasse, anche il sindaco Caruso, che ha affermato di voler rivalutare la convenzione attualmente in essere con il Cosenza per ciò che concerne la gestione dello stadio, si è arreso. «Anche stasera in un'assemblea del genere, Guarascio non ha mosso mezzo passo in avanti».