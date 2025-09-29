Il futuro del Cosenza Calcio, offerta pubblica di Citrigno. Guarascio: "Effettui una nuova proposta"Caruso al patron: "Se non vuole continuare lasci". VIDEO

"Sono qui per raccogliere le offerte e dopodiché il Cosenza cambierà mano". E' questa in estrema sintesi la frase che racchiude la partecipazione di Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza Calcio, all'assemblea pubblica sul futuro della società rossoblù nei locali del cinema San Nicola. Una sala che pullula pullula di tifosi, giornalisti e addetti ai lavori . C’è il sindaco Franz Caruso, c’è Alfredo Citrigno (uno degli aspiranti acquirenti che ha presentato un'offerta pubblica) ma soprattutto c’è la gente rossoblù che attende risposte.

Guarascio chiede a Citrigno di effettuare una nuova proposta di acquisto

Guarascio invita Citrigno: “La invito a effettuare una nuova proposta”. Citrigno invita il notaio Iorio come garante della nuova proposta. “Entro venti giorni faremo la due diligence e faremo la nuova proposta. Sarà valida entro il 25 novembre perché dobbiamo riportare il Cosenza in serie B quest’anno, oltre non si può andare”.