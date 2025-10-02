Vendita del Cosenza: altro passo importante

Come era stato preannunciato durante l’assemblea pubblica di lunedì sera, ieri l’imprenditore Alfredo Citrigno ha chiesto a mezzo pec i documenti contabili del club rossoblù. Si riavvia il processo per imbastire la trattativa per la cessione della società da parte di Eugenio Guarascio. Il discorso era stato ampiamente accennato al cinema “San Nicola”. Un ruolo importante sarà giocato anche dal sindaco Franz Caruso, che farà da garante della trattativa, occupandosi anche del mantenimento del patto di riservatezza. La due diligence dovrebbe durare circa tre settimane dal momento in cui Guarascio trasmetterà all’imprenditore operante nella sanità privata i documenti richiesti.

L’obiettivo di Citrigno, anticipato lunedì, è quello di formulare un’offerta in tempi brevi per giungere alla chiusura dell’operazione entro metà novembre. Perché questo accada tuttavia è necessario che vi sia una negoziazione lampo, ben diversa da quella tentata circa un anno fa e tramontata definitivamente sei mesi fa quando Guarascio ha troncato la comunicazione.

Il presidente onorario del Cosenza, tuttavia, continuerà a maneggiare i tempi della trattativa. Già lunedì ha avanzato il tentativo di prendere tempo adducendo altri interessi nei confronti dei Lupi. Il patron, nel corso della serata al “San Nicola”, ha tirato in ballo anche il nome di Vincenzo Oliva, imprenditore di Tarsia trapiantato nel Modenese, con cui la conversazione per un passaggio delle consegne è stata fitta soprattutto a fine giugno.

