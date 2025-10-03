Cosenza pronto ad accogliere Beretta. Oggi l’attaccante firmerà il contratto

Ora sembra essere tutto pronto per l’arrivo di Giacomo Beretta al Cosenza. Il 33enne attaccante varesino oggi firmerà il suo contratto con i Lupi e sarà ufficializzato. Sarà l’alternativa a Simone Mazzocchi, reduce da un avvio positivo e figura di riferimento nel settore offensivo.

A Buscè, tuttavia, serviva un’alternativa di garanzia al milanese. E l’ex Pro Patria, cresciuto nel settore giovanile del Milan, era l’elemento individuato da tempo. I rossoblù trattano infatti da tempo con Beretta, otto gol nel passato campionato, quattro dei quali in soli 25’ nel confronto contro il Lumezzane. Con il suo ingresso, i silani guadagnano peso ed esperienza in area di rigore.

Intanto, dopo aver interrotto l’astinenza esterna, il Cosenza cerca il secondo colpaccio esterno a Cerignola. I pugliesi fin qui non hanno mai perso in casa. Per la squadra di Buscè, capace di annientare il Siracusa cinque giorni fa, domenica sera si presenta un altro test probante per saggiare le proprie ambizioni. D’Orazio e soci hanno trovato la continuità necessaria a viaggiare con le prime.

