Cosenza, servono i muscoli: il Cerignola è un osso duro PROBABILI FORMAZIONI

Una vittoria per continuare a scalare la classifica. Il Cosenza ci prova in casa dell’Audace Cerignola. Dopo aver rotto il digiuno esterno a Siracusa, per la squadra silana il match del “Monterisi” è una sorta di prova del nove. Il gruppo bruzio può scavalcare nuovamente il Crotone e portarsi a una sola lunghezza dal Benevento, in attesa di conoscere i risultati di Salernitana e Catania. Aggiungere altre certezze su uno dei campi più complicati del girone C significherebbe confermare di non soffrire di vertigini. Sul terreno di gioco, D’Orazio e soci sono stati capaci di non far pesare lo scollamento ambientale.
Buscè però è consapevole che il confronto di stasera non sarà semplice: «Affronteremo una squadra importante, che già nello scorso campionato ha dimostrato di poter competere con le più forti, mantenendo il primato per alcune settimane. Daremo il massimo, senza perdere l’umiltà. Se vogliamo essere superiori, dobbiamo dimostrarlo in campo».

Probabili formazioni

A. Cerignola: Greco, Todisco, Martinelli, Visentin, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella, Russo, Cuppone, Emmausso. All.: Maiuri

Cosenza: Vettorel, Ricciardi, Dametto, Caporale, D'Orazio, Kouan, Langella, Garritano, Cannavò, Florenzi, Mazzocchi. All.: Buscè

 

