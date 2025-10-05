Il Cosenza passa a Cerignola 2-1 rimontando lo svantaggio e conquista il secondo posto in classifica

AUDACE CERIGNOLA COSENZA 1-2
Marcatori: 35’ pt Emmausso, 50’ pt Kouan, 19’ st Florenzi.
Audace Cerignola (3-5-2): Greco 6; Todisco 6, Martinelli 6.5 (39’ st Ligi sv), Visentin 6; Vitale 6, Paolucci 6.5 (39’ st Moreso sv), Bianchini 6 (26’ st Gambale 6), Cretella 6.5 (18’ st D’Orazio 6), Russo 6; Cuppone 6 (39’ st Dabizas sv), Emmausso 6.5. All.: Maiuri.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel 6.5; Cimino 6.5, Dametto 6.5, Caporale 6, Ferrara 5.5; Kouan 7, Langella 6.5, Garritano 7; Ricciardi 5.5 (15’ st Florenzi 7), Cannavò 6 (35’ st D’Orazio sv); Mazzocchi 6.5. All.: Buscè.
Arbitro: Renzi di Pesaro 5.5.
Note: ammoniti: Ricciardi, Kouan, Martinelli, Visentin, Langella. Angoli: 1-5. Recupero: 5’ pt, 5’ st.
Ancora un successo per il Cosenza. La squadra di Buscè passa anche a Cerignola. Lo fa in rimonta in una serata che comincia male ma termina con il secondo posto a un solo punto (ma a -4 dalla Salernitana). I rossoblù risucchiano terreno.
Al “Monterosi”, Emmausso sblocca il match irrompendo sul traversone di Paolucci. Kouan firma la parità con un colpo di testa nel quinto minuto di recupero del primo tempo. Nella seconda parte il gol decisivo è di Florenzi, che convola al nozze con il rifornimento di Mazzocchi. Terza vittoria consecutiva per i Lupi.
