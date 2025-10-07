È un Cosenza che non vuol fermarsi

A Cerignola è arrivata la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare. Il Cosenza dà l’impressione di non volersi fermare più. I silani sono attualmente la squadra più in forma del campionato. Nessuna ha fatto meglio dei Lupi nei cinque turni più recenti. I rossoblù hanno conquistato 13 dei 15 punti a disposizione. Leggermente peggio ha fatto il Casarano (11). Un gradino più giù Benevento, Crotone e Salernitana (10). Motivo per il quale il team bruzio ha accorciato le distanze nella zona alta. In poche settimane D’Orazio e soci hanno scalato la classifica. Con il guizzo del “Monterisi” sono giunti a un solo punto di ritardo dal secondo posto. La vetta della graduatoria, però, resta distante quattro lunghezze.

Nella doppia trasferta consecutiva, il Cosenza ha accumulato certezze. La sfida contro il Siracusa poteva essere insidiosa ma i Lupi l’hanno affrontata con applicazione ed intelligenza. Ancora più complicato poteva risultare il passaggio nella tana dell’Audace Cerignola. E, in effetti, nei primi 35’ i cosentini hanno faticato a trovare le contromisure a un avversario che ha costruito più di una minaccia e si è portato in vantaggio.

