Il cielo Us Acli-iMARCOs è pronto a illuminarsi con l'All Star Game: sabato la seconda edizione della kermesse

Un All Star Game... extralarge! È tutto pronto per la seconda edizione dell’evento che apre la stagione sportiva di Us Acli-iMARCOs. Gli organizzatori Marco Solibero e Marco Falace, mutuando la formula dall’Nba, un anno fa hanno dato vita a una competizione totale, in cui partecipassero le stelle delle Futsal League di calcio a 5: i migliori di ogni squadra, ognuno con la divisa del proprio club, suddivisi in squadre che si sono “sfidate” nella crossbar challenge, negli shootout e in minipartitine da un tempo. Una formula che verrà replicata domani, sabato 11 ottobre (ore 17, Luma Sporting Center di Rende, dietro l’ex Hotel San Carlo), in occasione del secondo atto della kermesse. Insieme ai big dei Campionati open (Premier League, Championship e il campionato delle aziende Corporate) quest’anno ci saranno anche gli aspiranti campioni di futsal delle Under League che parteciperanno a delle challenge molto divertenti e coinvolgenti. Saranno presenti anche i genitori dei piccoli atleti che renderanno più (piacevolmente) chiassosa e partecipata la manifestazione 2025, che si concluderà con le premiazioni (Coppe ai vincitori di squadra e agli MVP, medaglie e attestati per tutti gli altri partecipanti). Come da tradizione Us Acli-iMARCOs hanno pensato proprio a tutto e non mancheranno i super ospiti. Oltre al presidente del Coni regionale fresco di elezione, Tino Scopelliti, sarà presente il massimo rappresentante dell’Us Acli regionale, Pierfrancesco De Napoli, l’ex capitano e bandiera del Cosenza calcio, Angelo Corsi. Sarà rappresentato anche il mondo del futsal, letteralmente esploso in città soprattutto grazie alle stagioni cariche di emozioni regalate alla tifoseria rossoblù dalla Pirossigeno Cosenza. Per l’occasione, gli organizzatori hanno calato due superjolly, perché saranno presenti sia il presidente Eugenio Piro e il coach Alfredo Paniccia, un allenatore top che rinsalda le ambizioni dei “lupi” dopo la salvezza strepitosa conquistata l’anno scorso. La serata sarà presentata da un volto noto delle televisioni locali e delle trasmissioni calcistiche, Maria Grazia Costanzo.