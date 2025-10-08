Il Cosenza firma l'esperto attaccante Giacomo Beretta

Il Cosenza comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Beretta. L'attaccante, nato a Varese il 14 marzo del 1992, ha giocato con l'Aurora Pro Patria nella stagione scorsa. Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie anche di Milan, Ascoli, Juve Stabia, Pavia, Lecce, Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi, Foggia, Padova, Cittadella e Lecco collezionando complessivamente, tra Serie A, Serie B e Serie C 329 presenze e 56 gol. Beretta ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.