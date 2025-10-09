Cosenza, Kouan è il valore aggiunto

Il dinamismo di Christian Kouan è uno dei valori aggiunti attuali del Cosenza. Il centrocampista ivoriano è un punto fermo di Buscè nel centrocampo silano. Il giocatore ha firmato due reti dall’inizio della stagione. Il secondo è arrivato domenica al “Monterosi”, contro il Cerignola, in un match che non era cominciato nel migliore dei modi per i Lupi.

«L’1-1 è stato molto importante sul piano del morale perché è giunto in un momento particolare della sfida, eravamo ad un passo dal riposo. Durante l’intervallo ci siamo riorganizzati, abbiamo modificato qualcosa perché stavamo facendo un po’ di fatica. Buscè ha ritoccato due o tre cose e siamo cresciuti. Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, in più facevamo fatica a portare la prima pressione. Poi si è visto il solito Cosenza».

Il centrocampista ha chiaro qual è stato l’avversario che ha messo in maggiore difficoltà i rossoblù: «Il Siracusa – ha detto – mi ha impressionato perché gioca molto bene a calcio. Non merita la posizione di classifica che occupa e ritengo che avrà molto da dire in questo campionato. Quella del “De Simone” è una vittoria che non deve essere minimizzata».

