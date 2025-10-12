Cosenza, con l’Atalanta U23 per continuare a sognare

Una foto di gruppo al termine della rifinitura per mandare all’esterno un messaggio di coesione e comunione d’intenti. Un’altra mossa attraverso cui il presidente onorario Eugenio Guarascio forse si rivolge anche ai papabili acquirenti. L’imprenditore, che pochi giorni fa ha ribadito di essere disponibile a cedere il club, ha incontrato la squadra e mediante i canali social ufficiali del Cosenza ha fatto una breve comunicazione: «Continuare a lavorare con umiltà e con la determinazione che abbiamo dimostrato in questo avvio di campionato: questa è la strada che dobbiamo seguire, con concentrazione e concretezza».

Dell’Atalanta Under 23 ha invece parlato Antonio Buscè in conferenza. Nel suo passaggio in sala stampa, l’allenatore napoletano ha avvertito l’ambiente delle difficoltà che presenta l’impegno di pomeriggio: «Avremo di fronte una squadra giovane ma forte. Lavora molto bene, noi dovremo prestare la massima attenzione. Può essere una partita “trappola” per noi perché siamo reduci da un buon momento e pertanto possiamo rilassarci inconsciamente. Ho parlato chiaro ai ragazzi e ho spiegato loro che non possiamo permettercelo, dobbiamo restare concentrati perché tutte le partite hanno lo stesso valore».

