Cosenza, rimonta vana: l’Atalanta U23 vince nel recupero 1-2

COSENZA - ATALANTA U23 1- 2
Marcatori: 23' pt Misitano, 28' st Achour, 48' st Simonetto.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel 7; Ricciardi 5, Dametto 6, Caporale 5, D'Orazio 5.5 (1' st Ferrara 5.5); Kouan 6.5 (26' st Achour 6.5), Langella 5.5, Garritano 5.5 (1' st Contiliano 6); Florenzi 5.5, Cannavò 5 (1' st Cimino 5.5); Mazzocchi 5 (47' st Beretta sv). All.: Buscè.
Atalanta U23(3-4-1-2): Vismara 7; Guerini 6.5 (27' st Plaia 6), Comi 7, Navarro 6; Steffanoni 6.5, Mencaraglia 6.5, Levak 6.5, Simonetto 7.5; Manzoni 6.5 (26' st Pounga 6); Misitano 7 (12' st Cisse 7), Vavassori 6.5 (43' st Camara sv). All.: Bocchetti.
Arbitro: Cappai di Cagliari 5.5.
Note: spettatori circa 1200. Ammoniti: Simonetto, Guerini, Bocchetti, Dametto, Ricciardi, Vismara, Camara, Cisse, Ferrara. Angoli: 7-4. Recupero: 3', 9'.
Il Cosenza si ferma contro l'Atalanta Under 23. I rossoblù cedono nel finale dopo essere già stati sotto nel primo tempo. I silani subiscono lo 0-1 al 23' quando Militano stacca di testa tra Garritano e Caporale sul rifornimento di Simonetto. Nel secondo tempo, i rossoblù provano a reagire, trovano il pari con Achour ma nel recupero si lasciano trovare sguarniti da Simonetto, protagonista dell'1-2 sul servizio basso di Cisse.
Caricamento commenti
Commenta la notizia