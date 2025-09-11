Quel cinema “altro” che cambia lo sguardo: dall'i-fest di Castrovillari lo Special Award a Lina Sastri

Capita di rado. Che un suono sia più di una voce. Uno sguardo più di un volto. Una storia, un luogo dell’anima. Lina Sastri è da tempo una presenza rara nel panorama artistico italiano: attrice dal talento rigoroso, interprete capace di coniugare intensità drammatica e ironia, cantante, autrice di testi letterari e ora regista. Con «La casa di Ninetta», lungometraggio presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, compie un passaggio naturale e insieme coraggioso: portare sul grande schermo una storia intima, tratta dal suo stesso libro, che racconta con delicatezza e verità il rapporto con la madre e i percorsi della memoria. Stasera, Lina Sastri sarà protagonista al prestigioso i-fest (International film festival) di Castrovillari, nella suggestiva location del Castello aragonese. Presenterà il suo film, riceverà l’i-fest Special Award, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato.

Per l’occasione, abbiamo avuto modo di conversare con Lina Sastri sul suo esordio alla regia, sul potere delle storie personali e sul suo sguardo sul cinema di oggi.

La sua regia ha un respiro intimo, profondo. Come ha scelto la grammatica visiva per raccontare un’assenza che è, paradossalmente, così piena di presenza?

«In realtà non ho scelto nulla a tavolino: ho scoperto la mia regia facendo “La casa di Ninetta”. Era la mia prima volta dietro la macchina da presa e mi sono accorta di avere una visione molto precisa. Avevo scritto sia il libretto originario che la sceneggiatura, e gran parte di ciò che racconto viene dalla mia vita reale: forse per questo mi è stato naturale tradurlo in immagini. Sul set non avevamo grandi mezzi, quindi ho girato solo quello che davvero volevo vedere, come se fosse già montato. Non i classici campi e controcampi, ma esattamente ciò che avevo chiaro in mente». Dopo aver diretto, cosa conserva del suo essere attrice? E cosa, invece, ha scoperto di completamente nuovo?

«Ho riscoperto quello che già intuivo: il cinema appartiene al regista. L’attore può dare tutto, anche un monologo degno della Duse, ma se non serve alla visione sarà tagliato. Ho scoperto anche che mi piace stare dietro la macchina da presa: con il tempo forse non amo più vedermi in volto come in passato, e lì ho trovato una nuova libertà».