Ore drammatiche a Castiglione, bimbo cade dal balcone: è in Rianimazione

Tragedia sfiorata a Castiglione cosentino. Un bimbo di appena 4 anni è caduto dal balcone della sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri. Il piccolo – da quanto si è appreso – è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il bambino si trovava sul balcone della sua abitazione quando – all’improvviso – avrebbe perso l’equilibrio precipitando giù. Ma per fortuna, la ringhiera del balcone dell’appartamento che si trova sotto al suo avrebbe attenuato il colpo perché il piccolo durante la caduta avrebbe urtato con il suo corpicino alla ringhiera e tale circostanza lo avrebbe salvato.

Infatti, l’urto ha attutito la caduta rendendo l’impatto con il suolo meno violento. Il bambino è caduto dal balcone della sua casa che si trova al secondo piano di uno stabile a Castiglione Cosentino. Immediati i soccorsi e la preoccupazione di tutti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche i carabinieri della locale stazione. Il piccolo è stato subito trasportato all’ospedale di Cosenza dove è stato soccorso e ricoverato nel reparto di Rianimazione anche per maggiore cautela perché avrebbe riportato un trauma cranico. Tutta la comunità di Castiglione è in ansia per le condizioni del bimbo.

