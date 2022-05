Cosenza, la protesta è finita: riprende l’attività della clinica San Lucia

«La lotta paga sempre. Dopo giorni di protesta e presìdi, per le lavoratrici e i lavoratori della clinica Santa Lucia, finalmente, la buona notizia». È soddisfatto il numero uno della Cgil cosentina, Umberto Calabrone, dopo l’ennesimo sit-in di ieri mattina dfavanti alla sede dell’Azienda sanitaria. La vertenza si è sbloccata. Il decreto 11/22 è stato applicato alla clinica che così da lunedì potrà riprendere ad effettuare tutti i servizi nei locali di viale Trieste. Tirano un sospiro di sollievo i 18 dipendenti che da alcuni mesi vivevano una situazione di precarietà fatta di assoluta inattività e corredata da periodi di cassa integrazione con un futuro pieno di nubi. «L’incontro con il commissario dell’Asp, Antonio Graziano», fa sapere Calabrone, «ha avuto come epilogo il riconoscimento delle attività svolte dalla clinica ormai da decenni e che rischiavano di essere interrotte con grave danno per la comunità e la perdita di diciotto posti di lavoro».

