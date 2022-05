Schiavonea, ucraino chiede aiuto alla chiesa e poi incendia l'auto del parroco

Alba convulsa nella frazione marina di Schiavonea. Attorno alle 4 del mattino un cittadino di nazionalità ucraina, in evidente stato confusionale, ha iniziato a dimenarsi nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria ad Nives. Si è poi inoltrato nel parcheggio della chiesa bussando alla porta della sacrestia per chiedere la carità. Non ottenendo risposta ha sfogato la sua rabbia dando alle fiamme una delle auto li parcheggiate di proprietà del parroco. L'uomo è stato quindi fermato e soccorso dallo stesso parroco e da alcuni confratelli. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

