Cetraro, si stringono i tempi per liberare il porto

Firmata dal sindaco Ermanno Cennamo un’ordinanza per avviare le procedure tecnico-amministrative finalizzate a individuare un operatore economico a cui affidare i lavori urgenti e indifferibili per eliminare la sabbia che ostruisce da tempo l’imboccatura del porto cittadino. Lavori necessari per prevenire ed eliminare i pericoli alla pubblica incolumità e della sussistenza dei requisiti della estrema urgenza. Il provvedimento del sindaco Cennamo, rivolto al responsabile dell'Area IX-Settore portualità, ambiente e lavori pubblici, del Comune, geologo Massimo Aita, è giunto a seguito di due ordinanze emanate nei giorni scorsi dal locale Ufficio circondariale marittimo (Guardia costiera), con le quali è stato interdetto lo specchio acqueo in corrispondenza della banchina in testata del Molo Martello, all’interno del bacino portuale, ed è stata messa in evidenza la pericolosità della situazione causata, appunto, dal continuo insabbiamento.

