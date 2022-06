Chiazze marroni accolgono i turisti sulla costa tirrenica di Cosenza

Mare da dimenticare ieri mattina in tanti comuni del litorale. Innanzitutto a Guardia Piemontese, Acquappesa, Paola e Fuscaldo le lunghe chiazze marroni sono state immortalate da turisti e bagnanti indignati per l’indecoroso stato del mare. Una stagione che si preannuncia non facile sul litorale perché molti degli interventi previsti per il potenziamento dei depuratori non sono ancora iniziati e lo stesso dicasi per gli allacci alla conduttura di abitazioni non ancora collettate. Uno stato di cose che ha fatto intervenire ancora una volta l’associazione “Mare Pulito”. Le foto e i video che stanno facendo il giro dei social del resto non lasciano spazio a dubbi: «Sono stati avvertiti da chi correttamente ha segnalato - si spiega - gli organi di competenza. È l’ennesimo scempio che si consuma ai danni del nostro mare».

