Scuola, 163 posti per l’assunzione di personale Ata a Cosenza

Speranze d’assunzione. Dopo la pubblicazione dei risultati relativi ai trasferimenti del personale Ata, sono stati resi noti i posti rimasti disponibili. Spetterà al governo, in base alle esigenze di bilancio e alla volontà politica, decidere se e quante assunzioni autorizzate per il prossimo anno scolastico, il resto delle caselle rimarranno per incarichi annuali ed eventuali assegnazioni provvisorie interprovinciali.

I numeri

In provincia di Cosenza al momento i posti disponibili (i dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di rettifiche o di modifiche) sono 163. Si tratta del numero più alto a livello regionale. A Catanzaro sono 105, a Reggio Calabria 79, a Crotone 58 e a Vibo Valentia 31. Complessivamente in tutta la Calabria sono 436.

Nel Cosentino sono così distribuiti tra le diverse categorie che compongono l’universo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Per gli assistenti amministrativi risultano 33 posti disponibili (sono 64 in tutta la Calabria), 24 invece sono riferiti agli Assistenti tecnici (74 in tutta la Calabria), 5 disponibilità per il profilo di Cuoco (10 in tutta la Calabria), 4 (11 in tutta la Calabria) per il profilo di Collaboratore scolastico addetto d’una azienda agricola, 52 posti (177 in tutta la Calabria) per il ruolo di Collaboratore scolastico, 39 (85 in tutta la regione) per Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga), 5 posti (10 in tutta la Calabria) per Guardarobiere, e infine 1 solo (5 in tutta la regione) per quanto riguarda il profilo di Infermiere.

