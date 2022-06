Tragedia in mare a Rossano, muore un sub di 61 anni. Vani i soccorsi

Dramma in mare oggi pomeriggio sul lungo mare di S. Angelo a Rossano. Un sub di 61 anni, originario di Bocchigliero, ma residente in città, ha perso la vita. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso e non si esclude che l’uomo possa aver accusato un malore mentre intento nella immersione. L’allarme è scattato quando un gruppo di ragazzi che era ad un lido vicino si è accorto di un corpo che galleggiava in acqua. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e a nulla è valso l’arrivo dell’ambulanza del 118. Quasi certamente si procederà con l’autopsia per risalire alle cause del decesso.

