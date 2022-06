L’Unical Reparto Corse presenta la nuova vettura: due le gare in calendario

L’Unical Reparto Corse presenterà al pubblico l’ultima vettura realizzata dal team nel corso della stagione 2022. L’evento si terrà giovedì 30 giugno, alle ore 18 al Teatro Auditorium Unical – T.A.U. dell’Università della Calabria (Piazza Vermicelli, Rende). Durante la presentazione, dopo un'introduzione generale del progetto, verranno esposte le specifiche tecniche del veicolo e saranno partecipi la direttrice del Dimeg prof.ssa Francesca Guerriero, professori, sponsor, studenti e pubblici interessati al progetto.

La presentazione precederà la partenza del team verso le due competizioni europee in calendario per questa stagione. Dal 13 al 17 luglio l’URC sarà impegnato nella tappa italiana del campionato di Formula SAE a Varano de’ Melegari, mentre il 22 luglio partirà alla volta del Red Bull Ring di Spielberg (Austria), circuito di Formula 1 che ospiterà la Formula Student Austria dal 24 al 28 luglio. Proprio quest’ultima è una delle tappe mondiali più impegnative e prestigiose, poiché tra gli ufficiali di gara figurano professionisti tra i più autorevoli del motorsport internazionale e tra i partecipanti sono presenti i team che occupano le prime posizioni del Ranking Mondiale.

L’Unical Reparto Corse (URC) è un progetto dell’Università della Calabria, nato nel 2005 all’interno del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG). Di anno in anno il team si pone come obiettivo la progettazione e la realizzazione di una macchina da corsa, allo scopo di competere nelle gare organizzate dalla SAE (Society of Automotive Engineers), che consente agli studenti universitari di confrontarsi con colleghi di altri atenei (italiani e internazionali) e, al tempo stesso, permette di applicare praticamente tutte le conoscenze teoriche acquisite nei corsi universitari. Nel ranking mondiale attualmente l’URC si trova nei primi 150 posti su 650 università partecipanti e 6° tra le italiane.

Con un organigramma tipico di una vera e propria azienda, l’URC è costituito dal Faculty Advisor, ruolo da sempre ricoperto dal professore Maurizio Muzzupappa, e da circa 80 studenti provenienti soprattutto dal settore ingegneristico (Ing. Meccanica, Ing. Energetica, Ing. Gestionale, Ing. Elettronica, Ing. Informatica, Ing. Civile); sono presenti anche membri iscritti ad altri corsi di laurea, quali Economia, Statistica, Fisica, Scienze Turistiche, Scienze dei Materiali.

