Rende, gli uffici della sanità locale mostrano evidenti carenze

Sull’ufficio sanitario del centro storico, ma anche sulla mancanza di medici per la guardia medica, si riapre il fronte delle polemiche. Dopo aver letto sulla nostra testata quel che è accaduto nei giorni scorsi, l’associazione “Aria nuova”, da sempre impegnata proprio su questa problematica, ha inteso intervenire. «Sono anni che cerchiamo di batterci per questi due importanti presidi cittadini», spiega Valdo Vercillo, presidente dell’associazione. Gli iscritti avevano anche raccolto 900 firme circa per sollecitare attenzioni ed interventi.

«Abbiamo inviato pec e comunicazioni a diversi soggetti», afferma il presidente. All’azienda provinciale sanitaria di Cosenza, al Distretto rendese, al sindaco. «I servizi che l’Ufficio sanitario svolge sono di primaria importanza per l’intera comunità a cui si rivolge. Infatti, oltre ai residenti del centro storico e delle zone limitrofe, il servizio viene usufruito da una larga utenza di cittadini di varie contrade di Rende.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata