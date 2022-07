Rocca imperiale, aperta un’inchiesta sul decesso in corsia

Giovane rocchese muore in Ospedale a Policoro, centro della confinante Lucania: la Procura di Matera, vuole vederci chiaro sulle cause del decesso. I giudici della Città dei Sassi, hanno infatti sequestrato la salma, ordinando l'esame autoptico.

Resta avvolta nel mistero la morte di Rocco Di Matteo 35 anni, residente a Rocca Imperiale. Da quello che si è appreso, l'uso del condizionale è d'obbligo in casi di cronaca come questi, onde evitare errori e sterili e facili strumentalizzazioni che non hanno ragione d'essere di fronte a una tragedia del genere, il 35enne, per cause ancora al vaglio della magistratura inquirente, sarebbe spirato in un lettino del nosocomio dedicato all'indimenticabile San Giovanni Paolo II.

I medici, nel giro di controllo ai pazienti, l'avrebbero trovato privo di vita. Il referto di decesso sembrerebbe riportare come causa, un arresto cardiocircolatorio. Ma i togati materani, preso atto della morte e valutate una serie di circostanze, hanno deciso di sequestrare la cartella clinica dello sfortunato commerciante che lavorava insieme al papà, ordinando la esecuzione del'esame necroscopico prima di consegnare la salma alla famiglia per i funerali e la degna sepoltura.

