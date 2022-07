Traffico e spaccio di droga a Cosenza, confermate 14 condanne

Le piazze di spaccio di Cosenza. Smantellato dalla Dda di Catanzaro con l'inchiesta "Mater" che colpi tre anni fa trafficanti e pusher attivi nel capoluogo bruzio. Le tesi accusatorie hanno trovato riscontro anche in appello con la conferma delle condanne per 14 dei complessivi 15 imputati.

Queste le pene inflitte su richiesta del sostituto procuratore generale di Catanzaro, Salvatore Di Maio:

Marco Perna : anni 15 e mesi 4 in continuazione con sentenza apocalisse;

Mirko Capizzano: anni 5 e mesi 6

Giuseppe Gozzi: anni 2 e mesi 8;

Donovan Falbo: anni 2 e mesi 7

Ernesto Mele: anni 2 e mesi 3;

Francesco Mazzei: anni 1 e mesi 6;

Agostino Ritacco: anni 1 e mesi 2;

Gianluca Polillo: mesi 10;

Francesco Mosciaro: mesi 8;

Francesco Angelo Bartolomeo: mesi 7;

Salvatore Calandrino: mesi 7;

Antonio Andali: mesi 6;

Alberto Novello (collaboratore): mesi 6;

Giuseppe Cofone: mesi 5.

Stefano Giannini: non doversi procedere perché era già stato in precedenza archiviato per lo stesso fatto e non c'è stata la riapertura delle indagini.

