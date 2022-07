Cosenza, donate dal Rotary apparecchiature mediche alle Rsa

Ieri mattina sono state donate e consegnate apparecchiature elettromedicali a 9 Rsa della provincia di Cosenza, nell’ambito del progetto Usaid-Rotary per combattere la pandemia da Covid-19. Si tratta del quarto intervento realizzato dal Distretto Rotary 2102 a favore delle Case di Riposo, che implementa quello già realizzato lo scorso anno. Questo quarto intervento ha un valore di circa 65.000 dollari ed è stato reso possibile grazie al finanziamento dell’agenzia statunitense Usaid che ha investito in Italia 50 milioni di dollari Usa per la lotta alla pandemia da Covid, cinque dei quali con il Rotary International e la Rotary Foundation. Questa parte di finanziamento è gestita grazie alla rete dei quattordici distretti italiani del Rotary, in progetti per la salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario. L’attività di progettazione dei medici rotariani è stata fondamentale per il contatto con le Rsa del territorio e per portare a compimento questi progetti.

«Siamo molto soddisfatti di essere qui e poter consegnare le apparecchiature ai direttori sanitari delle Rsa cosentine – dichiara Francesco Socievole del Rotary International -. Questo per noi è il quarto intervento. Il Rotary International ha stretto infatti un rapporto di collaborazione con l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) per sostenere i cambiamenti duraturi e positivi nel mondo, promuovere la salute globale, sostenere la stabilità globale e fornire assistenza umanitaria».

