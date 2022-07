S. Giovanni in Fiore, incendio all'auto del consigliere Lacava: l'autore è un pensionato di 82 anni

E' un pensionato ottantaduenne l'autore dell'incendio dell'autovettuura del consigliere comunale di San Giovanni in Fiore, Domenico Lacava, avvenuto il 28 giugno scorso. All'anziano è stato notificato un provvedimento restrittivo dai carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore e della compagnia di Cosenza, diretti dal maggiore Antonio Quarta. L'ottantaduenne avrebbe agito per ragioni personali e non politiche perché Lacava, apprezzato avvocato, aveva svolto le proprie funzioni professionali in un procedimento come controparte dell'attentatore. A smascherare l'autore del rogo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dell'incendio e una serie di verifiche incrociate compiute dagli investigatori dell'Arma. Il pensionato era già stato sottoposto alla misura dell'affidamento ai servizi sociali per effetto di un'altra vicenda giudiziaria che l'aveva visto protagonista in passato. L'affidamento gli è stato adesso revocato.

© Riproduzione riservata