Rossano, donna aggredita da un cane randagio: sei punti di sutura

Una ferita e sei punti di sutura. Poteva andare peggio a una turista, una donna di 53 anni, che nel primo pomeriggio è stata aggredita da un cane randagio a Rossano. Un morso alla coscia destra che ha costretto la donna a far ricorso alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio”.

È successo tutto in pochi istanti: la 53enne, in vacanza con marito e figli, è uscita dal residence nel quale alloggia e, aperto il cancello, è stata assalita da uno dei cani che circolano nella zona e che hanno creato non poche preoccupazioni.

Sia i titolari della struttura che altri residenti hanno spesso lamentato la presenza incontrollata dei randagi, ma nessuno è mai intervenuto e l’aggressione di oggi è una prova dei timori alla base delle segnalazioni.

© Riproduzione riservata