Nomine arcivescovili a Cosenza, trasferimenti e incarichi

L’Arcidiocesi si riorganizza in vista della ripresa delle attività dell’anno pastorale 2022-2023. Si parte con nuove nomine arcivescovili, trasferimenti ed incarichi resi noti nella giornata di ieri dall’Ufficio comunicazioni sociali diretto da don Enzo Gabrieli. Provvedimenti vergati da monsignor Francesco Nolè che prevedono la nomina e il trasferimento di alcuni parroci. L’Arcivescovo metropolita ha anche inviato una lettera per l’inizio dell’anno pastorale.

Le nomine

Fra Gaetano Amoruso, ofm, Vicario Parrocchiale S. Antonio di Padova in Rende; Don Francisco Bastante, missionario fidei donum per le comunità neocatecumenali; Don Giampiero Belcastro, Amministratore Parrocchiale S. Lucia in San Giovanni in Fiore; Don Rodolfo Antonio Bruschi, Amministratore Parrocchiale Santa Maria delle Grazie (monastero) in S. Giovanni in Fiore e Rettore dell’Abbazia Florense; Don Michele Buccieri, Parroco San Pietro Apostolo in Spezzano della Sila (dopo il servizio dei Frati Minimi) ed Amministratore Parrocchiale San Michele Arcangelo in Celico; Fra Filippo Campolo, ofm, Vicario Parrocchiale Sant’Antonio di Padova in Rende; Don Mario Cassano, Responsabile del Propedeutico Diocesano; Don Mario Ciardullo, Parroco S. Maria della Consolazione in Arcavacata di Rende; Don Battista Cimino, esorcista diocesano; Mons. Gianni Citrigno, Amministratore Parrocchiale S. Lucia in S. Ippolito; Don Umberto Colosimo, Amministratore Parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria-Olivaro, in S. Giovanni in Fiore; Don Mario Corraro e Don Giampiero Fiore, Direttori Spirituali presso Seminario Regionale “S. Pio X” in Catanzaro; Don Ruben Cruz Almonte, Vicario Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza; Don Antonello De Luca, Amministratore Parrocchiale S. Andrea Apostolo in S. Benedetto di S. Pietro in Guarano; Don Cesare De Rosis, Rettore Santuario Cuore Immacolato di Maria in Cocozzello di Bisignano; Don Fabio De Santis, Vicedelegato Arcivescovile per il diaconato permanente; Don Anthonidoss Duraiswami, Parroco S. Elia profeta in Malito ed Amministratore Parrocchiale S. Giovanni Battista in Belsito. Don Enzo Gabrieli, Amministratore Parrocchiale S. Maria del Carmine in Parenti e Santa Maria del Rosario in Saliano (Rogliano); Don Leonardo Garcia Velasques, Vicario Parrocchiale S. Nicola di Bari in Mendicino. Don Giancarlo Gatto, Amministratore Parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo in S. Pietro in Amantea; Don Giovanni Giordano, Amministratore Parrocchiale S. Felice Martire in Carpanzano. Don Davide Gristina, Parroco S. Pietro al Carmine in Carolei (unità pastorale con Vadue di Carolei e Domanico).

E inoltre: Don Francesco Guagliani, Parroco di San Donato in Serra Pedace di Casali del Manco; Don Francesco Iaquinta, Amministratore Parrocchiale all’Immacolata in Torano Scalo; Don Paride Iazzolino, Parroco S. Maria Assunta in Trenta (Casali del Manco); Don Matteo Imbrogno, Vicario Parrocchiale S. Carlo Borromeo in Rende ed Economo del Seminario Diocesano; Don Franco Macrì, presbitero itinerante comunità neocatecumenali del sud Italia; Don Anthony Mwangi Kamau, Vicario Parrocchiale nell’unità pastorale di Lago-S. Pietro in Amantea; Don Francesco Nucci, Delegato Arcivescovile per il diaconato permanente; Don Luca Perri, Parroco S. Francesco d’Assisi in Cosenza, unita alla Parrocchia della Cattedrale; Don Andrea Piccolo, Amministratore Parrocchiale S. Martino Vescovo in Serra d’Aiello; Fra Antonio Nilo Maria Rizzo, ofm, Vicario Parrocchiale S. Tommaso in Bisignano; Don Enrique Rodriguez Sainz, Vicario Parrocchiale S. Michele Arcangelo in Celico; Don Alessandro Schirò, Vicario Parrocchiale Santa Marina Vergine in Casole Bruzio e San Donato in Serra Pedace di Casali del Manco; Don Vittorio Serra, Amministratore Parrocchiale S. Vincenzo Martire in S. Vincenzo La Costa; Padre Giovanbattista Urso, ofm cappellano, Parroco Spirito Santo in San Giovanni in Fiore, unita alla Parrocchia dei Cappuccini; Don Benedetto Veltri, Vicario Parrocchiale S. Lucia in S. Giovanni in Fiore (anno sabbatico).

La Parrocchia S. Biagio in Amantea infine sarà affidata a tre frati conventuali della provincia polacca che sostituiranno i frati della custodia di Calabria: Fra Jacek Pinkosz, Parroco, e Fra Franciszek Czarnowski, Vicario Parrocchiale.

